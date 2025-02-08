عليها اثار اطلاقات.. العثور على جثة مجهولة الهوية في أبو غريب

وقال المصدر لـ نيوز، أنه "تم العثور على جثة رجل مجهول الهوية مرمية بأحدى الساحات في قضاء عليها إطلاق نار في منطقة الصدر".والفت الى ان "التحقيقات اشارت الى ان الجثة تعود لشخص قتل في وقت سابق بمنطقة وتم رميها بالقضاء المذكور أعلاه".