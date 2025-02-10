السيد الصدر يتحدث عن البيع بالاقساط وحفلات تخرج الطلبة

نيوز – محلي

رد زعيم التيار الوطني الشيعي على استفتاءين حول البيع بالاقساط وحفلات تخرج من الجامعات.

وذكر في رد له على استفتاء حول "هل يعتبر الذهب والفضة سلعة يمكن بيعها بالتقسيط"، وتلقته نيوز، "مالم يشتمل على الربا او بعض المعاملات الربوية او المحرمة كوضع ثمنين وما شاكل ذلك،.. فلا اشكال".

كما اكد في رد له على استفتاء بشأن (ما يجري حاليا في الجامعات وما يسمى بحفلات التخرج التي أصبحت مؤخرا في ادنى المستويات من اختلاط ورقص وغناء حتى أصبحت حالة عامة في جميع والمحافظات الا نادرة محترمة، فاصبحت ظاهرة مسيئة للمجتمع والمؤسسة التعليمية)، ان "فرحة الطالب الجامعي بتخرجه كبيرة بالنسبة إليه، إلا إن ذلك لا يعطيه الحق بترجمتها بصورة سلبية.. ولا يعطيه الحق بإخراج مكنونات نفسه وشهواته بلا ضوابط إجتماعية أو دينية أو عرفية".

وأضاف "كل ما يحدث من اختلاط ومخالفات شرعية إنما هو تشبه بالغرب الذي كادت تلك الأمور تندر عنده... إلا إن مجتمعنا متخلف حتى في مواكبة الفساد الأخلاقي والمواظبة على الرذائل"، مشيرا الى ان "على الطالب نفع نفسه ووطنه بما يزيد من التكامل العلمي والأخلاقي والتكنلوجي.. فيا ترى بماذا ينتفع الوطن من الاختلاط الماجن والغناء والرقص فكل ذلك يزيد من تعقيد المشهد التربوي والتعليمي وفيه تسافل علمي لإنغماس الطلاب والطالبات في الدنيا والابتعاد عن المعترك العلمي".

وتابع "في نفس الوقت لا ينبغي استعمال القوة فذلك يزيد من نفورهم وعنادهم غاية الأمر يمكن أن يكون هناك قانون يمنع بعض التصرفات المشينة أو هدايتهم من قبل من لهم باع بذلك لا بواسطة من هبّ ودبّ وإلا كان الترك أولى".