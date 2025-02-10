الأنواء الجوية للعراقيين: الموجة القطبية مستمرة

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الاثنين، استمرار الموجة القطبية التي يشهدها البلاد، فيما أشارت الى احتمالية استمرار تساقط الامطار حتى نهاية آذار المقبل.

وقال مدير اعلام الهيئة عامر الجابري لـ نيوز، ان " موجة البرد بدات في بداية تشرين الثاني الماضي، حيث تاثر بكتلة هوائية قطبية القادمة من شرق أوروبا"، مبينا ان "هذه تتعرض للتعمق بسبب مرافقتها لمنخفضات جوية".

وأضاف ان "هذه القطبية يقل في بعض الاحيان تاثيرها وتكون درجات مقاربة للايام الماضية"، مشيرا الى ان "الكتلة الهوائية القطبية مستمرة".

وتوقع ان "تستمر الهوائية الباردة نهاية آذار المقبل لان يمر بمنخفضات جوية".

وحول إمكانية وجود امطار، اكد الجابري ان "الهيئة لا تجزم بان الامطار الشديدة ستتوقف، بل هناك امطار غزيرة وشديدة"، لافتا الى ان "العام الماضي شهد امطار غزيرة".

وتوقع "استمرار الامطار الى شهر آذار المقبل او حتى الى نهاية آذار".





