‌15 عاما من الوعود الوهمية.. "اموالنا ضاعت بين البنك المركزي ومصرف الوركاء"

نيوز – محلي

تظاهر العشرات من المواطنين اليوم الثلاثاء، امام البنك المركزي وسط للمطالبة باموالهم المودعة لدى مصرف الوركاء منذ 15 عاما.

‎وقال مراسل نيوز ان "العشرات من المواطنين تظاهروا صباح اليوم، امام بوابة البنك المركزي في الرشيد وسط بغداد، للمطالبة بتدخل البنك لوضع حد لمعاناتهم المستمرة، حيث يمتنع مصرف الوركاء رغم الوعود عن تسديد أموال المودعين التي انخفضت قيمتها الى اكثر من النصف بكثير منذ اكثر من 15 عاما".

‎واضاف المراسل ان "المتظاهرين ناشدوا جميع السابقة والحالية والبرلمان دون جدوى، بعد عجزهم من مناشدة البنك المركزي وتقديم الوعود الزائفة بتسديد أموالهم"، مشيرا الى انهم "وصفوا ما يحدث بأنه وصمة عار على جبين النظام المصرفي بصورة عامة والبنك المركزي بصورة خاصة".

وذكر ان "المتظاهرين اكدوا ان ملاذهم الاخير هو مناشدة المرجعية الدينية بالتدخل لوضع حداً لمعاناتهم ".

‎يذكر ان البنك المركزي اتخذ اجراءات سابقة بحق مصرف الوركاء لكن دون جدوى، بعد عجزه عن تقديم الحلول للمواطنين المودعين".