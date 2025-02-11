يضم عناصر امن عراقيين وموظفين بالمفوضية.. ماذا يحتوي مخيم الهول؟

نيوز – محلي

كشف مدير المنظمة العالمية لحقوق الانسان فرحان صالح التركي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة حول مخيم الهول وما يتضمنه من محتجزين عراقيين.

وقال التركي لـ نيوز، ان "هناك اتفاقات بين الحكومة العراقية والأمم المتحدة بخصوص انهاء ملف النزوح وغلق مخيم الهول السوري الذي يحوي على الاف النازحين من جميع الجنسيات والدول".

وأضاف ان "هناك اتفاق بين وزارة الهجرة والمهجرين ومكتب الأمم المتحدة الموجود في الجانب السوري المسيطر على مخيم الهول، حيث حصلت الموافقات على إعادة النازحين حصرا والتي تتم عبر إجراءات رسمية امنية من استخبارات ومخابرات وجهاز امن وطني واسايش والحشد الشعبي، بعد اجراء التدقيق الأمني ترسل قائمة باسمائهم عبر وزارة الهجرة الى سوريا لكي يتم ترحيلهم الى في محافظاتهم".

وذكر انه "قبل ترحيلهم الى محافظاتهم يتم وضعهم في مخيم الجدعة لاعادة تاهيلهم نفسيا ودمجهم بالمجتمع من خلال منظمات دولية مختصة في هذا المجال"، لافتا الى ان "الحديث عن إعادة الدواعش من الهول هي صورة مغلوطة".

وبين "انني زرت مخيم الهول سابقا ووجدت النازحين هناك منهم افراد بالقوات الأمنية الذين خرجوا بسبب وجود داعش بمناطقهم وموظفي المحافظة ومفوضية الانتخابات والذين لجأوا الى المخيم لان داعش كان يبحث عنهم لقتلهم".