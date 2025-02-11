المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية قرار يمنح أولوية في التعيين

وذكر في بيان أن "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (190) لسنة 2001، المتعلق بأفضلية في الوظائف، لمخالفته أحكام المادتين (14) و(16) من دستور جمهورية لعام 2005".وأضاف، أن "الدائرة القانونية في مجلس الخدمة العامة الاتحادي، كانت قد قدمت دعوى قضائية مرقمة (263/اتحادية/2024) إلى دون مرافعة قضائية، للطعن بعدم دستورية القرار المذكور".وأشار إلى، أن "قرار جاء ليؤكد على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور، ما يعني إلغاء أي امتياز غير دستوري في التعيينات الوظيفية".