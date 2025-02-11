رائحة كبريت في مناطق بصلاح الدين

أفاد مصدر محلي، مساء الثلاثاء، بوجود رائحة كبريت في بعض مناطق محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "رائحة غاز خانقة أو كبريت في أجواء بعض المناطق في ومنها سامراء".

الى ذلك، قال قائممقام عبد السلام، "وجهت الدفاع المدني والبيئة وكذلك قسم شرطة وشؤون المختارين لمعرفة مصدر الرائحة"، مشيرا الى أنه "لم يتم التعرف على مصدرها حتى الان".