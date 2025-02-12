وقالت القيادة في بيان، "وفق الخطط الامنية المرسومة لتعزيز والاستقرار ومن خلال اجراء الممارسات الامنية ونصب السيطرات المفاجئة "الوقتية" وتسير الدوريات، تمكنت قوة من المشاة السابعة عشر بعد ورود معلومات استخبارية، من ضبط اربع عجلات كبيرة محملة بالسكراب "المهرب" بعد متابعة خط سيرها قادمة من المحافظات الجنوبية الى العاصمة بغداد".

وأشار البيان الى "اعتقال اربعة اشخاص اصحابها وذلك على الطريق الدولي السريع جنوبي العاصمة"، لافتا الى أنه "تم تسليمهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الاجراءات القانونية بحقهم".