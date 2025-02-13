بالأسماء.. تحويل أكثر من 7 آلاف مستفيد من الحماية الاجتماعية إلى عقود في الداخلية

وقال الاسدي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن العدد الإجمالي للمستفيدين الذين تم توظيفهم في مختلف القطاعات عبر الوجبات الأربع السابقة بلغ حتى الآن نحو (30) ألف مستفيد، في خطوة تهدف إلى تمكين القادرين على العمل وتأمين فرص وظيفية لهم، ما يسهم في ظروفهم المعيشية وتحقيق الاستدامة الاقتصادية لأسرهم.وأشار إلى أن إجمالي المستفيدين الذين تم تحويلهم إلى الوزارات والقطاعات المختلفة بلغ قرابة (50) ألف أسرة، توزعوا بين:• عقود الأمن في .• تعيينات مخصصة ضمن• اوائل وحملة شهادات في مجلس الخدمة الاتحادي.• القطاع الخاص عبر تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي.وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الوزارة الرامية إلى تخريج القادرين على العمل من شبكة الحماية الاجتماعية، عبر توفير فرص تشغيل مناسبة لهم، بما يضمن لهم حياة كريمة ويعزز التنمية الاقتصادية في البلاد.في سياق آخر، هنأ الوزير بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي (عجل الله فرجه) في النصف من شعبان، داعيا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير والبركة والأمن والاستقرار، مستذكراً فتوى الجهاد الكفائي التي أطلقها المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) في مثل هذه الأيام، والتي كانت نقطة تحول في الدفاع عن العراق ومقدساته، مؤكدا أن تضحيات أبناء العراق ستبقى خالدة في وجدان الأمة، وستظل مصدر فخر واعتزاز للأجيال القادمة.