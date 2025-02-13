انطلاق قمة في العراق لحماية الملكية الفكرية

وقالت وزارة الاتصالات في بيان، "برعاية وزيرة الاتصالات هيام الياسري انطلقت أعمال قمة (العراق بلا قرصنة) وبحضور نخبة من المسؤولين الحكوميين وصناع المحتوى وممثلي الشركات والمنصات العالمية المزودة للمحتوى الرقمي ومجهزي خدمة الانترنت".

وقالت اليساري خلال كلمتها، إن "حماية الحقوق الفكرية مسألة ذات بعد اخلاقي وقانوني وديني ووطني وان اليوم يبذل جهود مكثفة لأجل الارتقاء بإجراءات حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة"، موضحةً ان "بث المحتوى غير القانوني وغير المرخص هو بمثابة سرقة لأموال وجهود وإبداع وأفكار صانع المحتوى".



وأشارت إلى أن "الوزارة ترسم السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتعمل على بيئة الملكية الفكرية بإتخاذها القرارات اللازمة للحماية"، داعية صناع المحتوى إلى "إحترام حقوق النشر وتوفير منافسة سعرية مرنة وبأسعار مخفضة ووضع معايير تلتزم بالقيم والاجتماعية والقانونية وإيجاد أدوات للعائلة للتحكم بالمحتوى المسموح بمشاهدته لمختلف فئات المجتمع".



كما اعتبرت "محاربة القرصنة هي تحدي كبير لكل مفاصل الدولة ولابد من تظافر الجهود بين المنظمات والحكومات وصناع المحتوى وشركات الاتصالات ومجهزي الخدمة للسيطرة على ظاهرة القرصنة".



وبينت الياسري أن "العراق بالإصرار والإدارة يعمل للسيطرة على المحتوى غير القانوني بشكل متسارع عبر مجموعة من الخطوات العملية والإجرائية تساعد بتحقيق الأهداف ومنها التعاون والتنسيق مع المنظمات الأممية للمساهمة بدعم لحماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة والدفع بقوة بإتجاه وجود تشريعات قانونية تحمي الملكية الفكرية وهو ما سعت إليه الحكومة العراقية".