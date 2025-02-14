نقطة التحول في حياة البشرية

ويشير صديق أفغان إلى أنه وفقا لنتائج الحسابات الرياضية التي أجراها سيكون عام 2025 نقطة تحول للبشرية جمعاء، وأن هذا سيكون بداية التغيرات العالمية. وأنه خلال أعوام 2026-2032 سيبدأ تدمير الاقتصاد .أما بالنسبة للحرب العالمية الثالثة فإنها وفقا لحسابته لا يوجد ما يدعو للخوف والقلق حتى عام 2055. ولكن على البشرية تجاوز مشكلات وتحديات أخرى مرتبطة بالتقنيات الجديدة.ويقول: "ستقاتل أجهزة الكمبيوتر بدلا من القنابل، أي ستكون هناك حرب تكنولوجيا المعلومات".ويشير العالم إلى أن عام 2027 من شأنه أن يغير مسار التاريخ، حيث سيشهد تدهورا شديدا في حالة أوروبا التي بدأت تشهد فيضانات وحرائق وانهيار اقتصادها بالإضافة إلى المشكلات البيئية التي تعاني منها.ووفقا له، سيبدأ بحرمان الناس من الوظائف والموارد المالية. وبعد ذلك خلال الفترة من 2026 إلى 2032، ستحاول حكومة العالم إصابة البشرية بمرض جديد تم إنشاؤه خصيصا عبر الفضاء.