بعد تقرير لـ السومرية.. استئناف تأهيل شارع المعمل في الكوفة

في المقابل، لا تزال منطقة البراكية في محافظة تعاني من تردي الخدمات أو انعدامها، حيث يشكو سكانها من الجهات البلدية لمطالبهم، مشيرين إلى أن منطقتهم لا تحظى بالخدمات إلا خلال مواسم الانتخابات، لتختفي مع انتهاء الدعايات الانتخابية.وتقع البراكية في قضاء الكوفة، لكنها تعاني من غياب الخدمات البلدية الأساسية، في ظل تبادل المسؤوليات بين بلديتي الكوفة والنجف، ما جعل المنطقة تعيش واقعا خدمياً متدهورا منذ أكثر من عشرين عاما، وفقاً لشهادات سكانها.