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السامرائي يفتتح مشروعي مركز ماء الجلام ووحدة ماء جزيرة سامراء
محليات
2025-02-15 | 08:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
124 مشاهدة
افتتح رئيس
تحالف
العزم،
مثنى
السامرائي، اليوم السبت، مشروعي مركز ماء الجلام ووحدة ماء جزيرة سامراء.
وذكر بيان لمكتبه ورد لـ
السومرية
نيوز، أن السامرائي "افتتح مشروع مركز ماء منطقة الجلّام في سامراء، ضمن برنامج الأمن الغذائي، بحضور النائب الأول لمحافظ صلاح الدين، هاشم عزاوي، وقائمقام سامراء، أرشد عبد السلام، ومسؤول مركز ماء سامراء، زاحم إسماعيل علي".
وأكد السامرائي، أن "المشروع يسهم في
تحسين
خدمة المياه لسكان المنطقة، ويأتي ضمن الجهود المستمرة لتطوير البنية التحتية في سامراء، مشيراً إلى أهمية هذه المشاريع في الارتقاء بالخدمات الأساسية".
وفي السياق ذاته، افتتح السامرائي، وفق البيان، "مشروع تجهيز ونصب وحدة ماء مجمعة بسعة 200 م³/ساعة في منطقة الشيخ محمد الخلف في جزيرة سامراء، مشدداً على أهمية المشروع في توفير المياه الصالحة للشرب لسكان المناطق الريفية، وتحقيق استقرار الخدمات الأساسية في ظل التوسع العمراني المتزايد".
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