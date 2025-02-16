مجلس الخدمة يحدد المشمولين بقرار إعادة تعيين المستقيل من وظيفته

وذكر بيان للمجلس ورد لـ نيوز، أنه "رصدَ المركز الاعلامي لمجلس الخدمة العامة الاتحادي، منشوراً على صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض الصحف المحلية، تعقيباً رسمي صادر من وزارة الإتحادية / الإدارية والمالية والقانونية".وأوضح المجلس، انه "سبق لمجلس الخدمة العامة الاتحادي وان أصدر قراره ذي الرقم ٣٨٥ في ٢٠٢٣/١٠/٢٤، ومضمونه عدم وجود مانع قانوني من تعيين المستقيل من وظيفته، او المُحال على التقاعد دون اكماله السن القانونية، بشرط ان يكون تاريخ استقالته او إحالته على التقاعد يسبق صدور قرار توظيفه الجديد من مجلس الخدمة العامة الاتحادي، مع الإشارة إلى ضرورة عدم وجود مانع قانوني يحول دون توظيفهم".وبين المجلس، أن "المقصود هنا إن المشمولين بهذا القرار والذين يمكنهم التقديم على التوظيف من الفئات التي تم ذكرها في قانون الموازنة الاتحادي ذو الرقم (١٣) لسنة ٢٠٢٣ المشمولين بالقانونين الرقمين (٥٩) و(٦٧) لسنة ٢٠١٧ الخاصين بالأوائل وحملة الشهادات العُليا، وقانون رقم (٦) لسنة ٢٠٠٠ الخاص بذوي المهن الطبية والصحية".