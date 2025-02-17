التربية تصدر ضوابط تأسيس المؤسسات التربوية والأهلية (وثائق)

نيوز - محليات



أصدرت - للتعليم العام والاهلي والاجنبي ضوابط وتعليمات تأسيس المؤسسات الأهلية في عموم العراق، وفق معايير جودة شاملة ومعتمدة للأداء المتميز.



أدناه الوثائق:

