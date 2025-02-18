40 شارعاً ومجسراً تختنق.. تفاصيل الحركة المرورية في بغداد

نيوز –

تنشر نيوز، خارطة بحركة المرور في وابرز الشوارع المزدحمة صباح اليوم الثلاثاء، حيث تضرب الازدحامات 40 جسرا وشارعا رئيسيا.

وجاءت خارطة الازدحامات كالاتي: الجسر الدوار مزدحم مزدحم الصرافية مزدحم صليخ مزدحم مجسّر الشعب مزدحم البنوك مزدحم الدورة مزدحم محمد مزدحم مجسّر الأمانة مزدحم مجسّر العلوية مزدحم مجسّر مزدحم مجسر قرطبة مزدحم السنك مزدحم الجمهورية مزدحم باب المعظم مزدحم مجسّر باب المعظم مزدحم الجادرية مزدحم الطابقين مزدحم القادسية باتجاه الخضراء مزدحم الربيع مزدحم المشاتل باتجاه عنتر مزدحم منطقة العلاوي ونفقها مزدحمة تقاطع ميسلون مزدحم مطار مزدحم مطار مزدحم الجمعية مزدحم دمشق مزدحم الأردن مزدحم الرواد مزدحم المنصور مزدحم تقاطع براثا مزدحم العطيفية مزدحمة كرادة خارج مزدحمة تقاطع المسبح مزدحم سدة العرصات مزدحم باب المعظم مزدحم السعدون مزدحم النضال مزدحم ساحة عقبة مزدحمة الجوازات مزدحم

