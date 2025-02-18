حادث ينهي حياة طفلة بعد خروجها من المدرسة في واسط

أفاد مصدر محلي، اليوم الثلاثاء، بوفاة طفلة اثر حادث تعرضت له بعد خروجها من مدرستها في .





وبين، أن "الحادث اسفر عن وفاتها".

وقال المصدر لـ نيوز، إن "حادث سير تعرضت له الطفلة منسه أحمد اثناء خروجها من مدرستها في قضاء الحي بمحافظة واسط".وبين، أن "الحادث اسفر عن وفاتها".