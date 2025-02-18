بعد ملاحظة التقصير.. اعفاء ادارة تقاعد الديوانية وتكليف اخرى جديدة

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، انه "خلال الزيارات الميدانية المستمرة زار رئيس الوطنية حسين يرافقه الكادر المتقدم في الهيئة مديرية تقاعد للاطلاع على انسيابية العمل والإجراءات المعمول بها من اجل تبسيط انجاز المعاملات التقاعدية".وأشارت الى انه "لوحظ تقصير واضح من قبل الفرع وتأخير في انجاز المعاملات التقاعدية حيث وجه رئيس الهيأة بإعفاء الفرع وتكليف جديدة إضافة إلى احالة الموظفين المقصرين في انجاز المعاملات بدون مبرر إلى التحقيق وسحب يدهم من الوظيفة والتوجيه بتشكيل فريق عمل من الهيأة يمنح كافة الصلاحيات لإنجاز المعاملات المتأخرة داخل الفرع ".وتابعت أنه "تم التوجيه بحسم ملف معاملات العقود ومعاملات مجالس المحافظات بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل لإيجاد مكان ملائم وبناية جديدة تليق باستقبال السادة المتقاعدين".