بسبب الحمى القلاعية.. الديوانية تمنع دخول المواشي للمحافظة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تزامناَ مع انتشار مرض الحمى القلاعية ومن أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وبناء على توجيهات العليا ورئيس اللجنة الامنية العليا محافظ الديوانية عباس الزاملي، وجه قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح كافة السيطرات الخارجية بعدم السماح لدخول المواشي إلى المحافظة".وأضافت: "بأنتظار التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة، وعدم السماح بتنقلها داخل المحافظة".