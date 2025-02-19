القضاء الإداري يرد دعوى القيسي ويثبت الحمداني رئيساً لمجلس بغداد (وثائق)

ووفقا للقرار الصادر عن والمُذيّل بتوقيع رئيسها المستشار عثمان سلمان العبودي، فقد قررت بالاتفاق الحكم برد دعوى المدعي "القيسي" شكلا وتحميله الرسوم والمصاريف، واتعاب محاماة المدعى عليه/اضافة الى وظيفته البالغ قدرها 100 الف دينار توزع بينهم على وفق .وبهذا يكون "عمار الحمداني" رئيساً لمجلس محافظة بعد صدور قرار الحكم آنف الذكر.وأصدرت الإداري، في التاسع من شباط الجاري، أمرًا ولائيًا يقضي بإيقاف إجراءات إقالة رئيس مجلس محافظة القيسي، واعادته الى منصبه.وصوّت مجلس محافظة بغداد، مؤخرا على إقالة رئيسه القيسي، بالأغلبية المطلقة للأعضاء بعد عدم القناعة على أجوبته في جلسة استجوابه.وصوّت مجلس محافظة ايضا في جلسة عقدها، في الثامن من شباط، على انتخاب "عمّار الحمدني" رئيساً للمجلس خلفاً للمقال "عمار القيسي"، وذلك بأغلبية أصوات الأعضاء الحضور.