العراق يسجل أكثر من 6400 حالة طلاق خلال الشهر الماضي (جداول)

نيوز – محليات



نشر مجلس الأعلى، 20 شباط/ فبراير 2025، إحصائية لحالات الطلاق والزواج خلال شهر تشرين الثاني الماضي في .

وبحسب الإحصائية، فقد بلغ عدد الزيجات الجديدة في شهر كانون الثاني الماضي 29119 حالة زواج، فيما بلغ عدد الطلاق 6448 حالة، وهو ما يعني حصول 214 حالة طلاق يومياً في المحاكم العراقية، وبالتالي أكثر من 8 في الساعة الواحدة، حيث تصدرت العاصمة القائمة بحالات الزواج والطلاق.





وسجّلت المحاكم العراقيَّة في العام الماضي (2024) أكثر من (72) ألف حالة طلاقٍ، ما يعادل أكثر من (8) طلاقٍ كلَّ ساعةٍ، وهو ما يعكس ظاهرة اجتماعيّةً مقلقةً تُؤثر بشكلٍ كبيرٍ في استقرار الأسر والمجتمع.