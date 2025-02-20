للقضاء على الدوام الثلاثي.. سامراء تستغل القرض الصيني لبناء عدد من المدارس

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
05:30 PM
الى
07:00 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
غارات إسرائيلية تستهدف جنوب لبنان
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2025 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-517160-638756677643867793.jpg
للقضاء على الدوام الثلاثي.. سامراء تستغل القرض الصيني لبناء عدد من المدارس
محليات
2025-02-20 | 12:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
221 مشاهدة
أعلنت الحكومة المحلية في سامراء، اليوم الخميس، عن الإشراف على إنجاز عدد من المدارس الجديدة بتمويل من القرض الصيني، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتلبية احتياجات
المدينة
التعليمية.
وقال المكتب الإعلامي لقائممقام سامراء أرشد عبد السلام، لـ
السومرية
نيوز، انه "سعت الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية إلى إنشاء الأبنية المدرسية لمواجهة الزيادة الملحوظة في عدد الطلاب وكثافة الدوامات، حيث تعاني العديد من المدارس من أنظمة دوام ثلاثي ورباعي".
وتابع، انه "تم بالفعل إنجاز عدد من المدارس، فيما تعمل الحكومة المحلية على الإشراف على استكمال بناء المزيد من الأبنية المدرسية في القريب العاجل"، مردفاً أنه "تم إدراج أحد عشر مدرسة جديدة في خطط البناء، بهدف تخفيف الازدحام وتعزيز جودة التعليم في المنطقة".
ولفت الى ان "هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة المحلية للنهوض بالقطاع التعليمي وضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب في سامراء".
>>
تابع قناة السومرية على
تويتر
مواضيع ذات صلة
متى يتحول الدوام في المدارس العراقية إلى ثنائي بدلاً من ثلاثي؟
02:29 | 2025-01-13
ملفات نشرة ظهيرة السومرية.. الخطة الجديدة لبناءِ المدارسِ ودور السوداني في الارتقاء بالخدمات
06:30 | 2025-02-20
مصارف الموصل تستغل المتقاعدين.. أين دور البنك المركزي؟
07:03 | 2025-01-15
الشيخ همام حمودي: القضاء هو الركن الأساس في بناء الدولة
09:50 | 2025-01-23
سامراء
المدارس
القرض الصيني
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي ليوم الأحد
محليات
34.28%
09:30 | 2025-02-20
محافظة بغداد تعطل الدوام الرسمي ليوم الأحد
09:30 | 2025-02-20
يامال يفاجئ الجميع: هذا هو أفضل فريق في أوروبا حاليا.. "ليس برشلونة"
رياضة
27.03%
04:35 | 2025-02-19
يامال يفاجئ الجميع: هذا هو أفضل فريق في أوروبا حاليا.. "ليس برشلونة"
04:35 | 2025-02-19
منتخب شباب العراق يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا
رياضة
19.46%
03:57 | 2025-02-19
منتخب شباب العراق يتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا
03:57 | 2025-02-19
امساكيات شهر الصيام.. المرجع الأعلى يحدد أول ايام رمضان (وثائق)
محليات
19.22%
01:11 | 2025-02-19
امساكيات شهر الصيام.. المرجع الأعلى يحدد أول ايام رمضان (وثائق)
01:11 | 2025-02-19
المزيد
أحدث الحلقات
علناً
جولات التراخيص في شركة نفط الوسط - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-20
علناً
جولات التراخيص في شركة نفط الوسط - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-20
Celebrity
اللاعب العراقي حسين فلاح - الحلقة ٤٥ | season 3
14:30 | 2025-02-20
Celebrity
اللاعب العراقي حسين فلاح - الحلقة ٤٥ | season 3
14:30 | 2025-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-20
Morning Live
الغرامات… حل للمشكلة لو مجرد جباية - حلقة ٢٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-20
Morning Live
الغرامات… حل للمشكلة لو مجرد جباية - حلقة ٢٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-20
ناس وناس
سيد شاطي واسط - الحلقة ٢٢١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-20
ناس وناس
سيد شاطي واسط - الحلقة ٢٢١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-20
بعد التحري
النفط الاسود.. تهريب لا ينهي بذريعة معامل الإسفلت والجص - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-19
بعد التحري
النفط الاسود.. تهريب لا ينهي بذريعة معامل الإسفلت والجص - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-19
من الأخير
مترو بغداد.. البدر المفقود في حلكة الشوارع - حلقة ٨٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-19
من الأخير
مترو بغداد.. البدر المفقود في حلكة الشوارع - حلقة ٨٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-19
استديو Noon
سباق مع نون 18-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-18
استديو Noon
سباق مع نون 18-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-18
حكاية لونا
برومو مسلسل حكاية لونا | رمضان 2025
06:22 | 2025-02-18
حكاية لونا
برومو مسلسل حكاية لونا | رمضان 2025
06:22 | 2025-02-18
الأكثر مشاهدة
علناً
جولات التراخيص في شركة نفط الوسط - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-20
علناً
جولات التراخيص في شركة نفط الوسط - الحلقة ٣٠ | الموسم 3
15:30 | 2025-02-20
Celebrity
اللاعب العراقي حسين فلاح - الحلقة ٤٥ | season 3
14:30 | 2025-02-20
Celebrity
اللاعب العراقي حسين فلاح - الحلقة ٤٥ | season 3
14:30 | 2025-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-20
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٠ شباط ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-20
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 20-02-2025 | 2025
12:30 | 2025-02-20
Morning Live
الغرامات… حل للمشكلة لو مجرد جباية - حلقة ٢٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-20
Morning Live
الغرامات… حل للمشكلة لو مجرد جباية - حلقة ٢٢٥ | الموسم 3
05:00 | 2025-02-20
ناس وناس
سيد شاطي واسط - الحلقة ٢٢١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-20
ناس وناس
سيد شاطي واسط - الحلقة ٢٢١ | الموسم 7
04:00 | 2025-02-20
بعد التحري
النفط الاسود.. تهريب لا ينهي بذريعة معامل الإسفلت والجص - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-19
بعد التحري
النفط الاسود.. تهريب لا ينهي بذريعة معامل الإسفلت والجص - الحلقة ٤٤ | الموسم 4
15:30 | 2025-02-19
من الأخير
مترو بغداد.. البدر المفقود في حلكة الشوارع - حلقة ٨٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-19
من الأخير
مترو بغداد.. البدر المفقود في حلكة الشوارع - حلقة ٨٠ | الموسم 1
14:30 | 2025-02-19
استديو Noon
سباق مع نون 18-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-18
استديو Noon
سباق مع نون 18-2-2025 | 2025
07:00 | 2025-02-18
حكاية لونا
برومو مسلسل حكاية لونا | رمضان 2025
06:22 | 2025-02-18
حكاية لونا
برومو مسلسل حكاية لونا | رمضان 2025
06:22 | 2025-02-18
اخترنا لك
العمادية.. ليلة باردة ثلوج وحرارة تحت الصفر (فيديو)
15:28 | 2025-02-20
اجتماع طارئ في كربلاء لمناقشة تداعيات "الحمى القلاعية"
14:44 | 2025-02-20
بابل.. تنويه بشأن الكلاب السائبة
14:30 | 2025-02-20
مخالف لشروط الصحية.. ضبط معمل للحلويات في النجف (صور)
13:11 | 2025-02-20
ما حقيقة اندلاع حريق داخل مصفى بيجي؟
12:45 | 2025-02-20
التربية تعلن نتائج الامتحانات التمهيدية الخارجية للتعليم المهني
12:19 | 2025-02-20
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تؤيد حضور أحمد الشرع القمة العربية في بغداد؟
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
أبراج
على السومرية
اطلع على برجك
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.