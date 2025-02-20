للقضاء على الدوام الثلاثي.. سامراء تستغل القرض الصيني لبناء عدد من المدارس

وقال المكتب الإعلامي لقائممقام سامراء أرشد عبد السلام، لـ نيوز، انه "سعت الإدارة المحلية خلال الفترة الماضية إلى إنشاء الأبنية المدرسية لمواجهة الزيادة الملحوظة في عدد الطلاب وكثافة الدوامات، حيث تعاني العديد من المدارس من أنظمة دوام ثلاثي ورباعي".وتابع، انه "تم بالفعل إنجاز عدد من المدارس، فيما تعمل الحكومة المحلية على الإشراف على استكمال بناء المزيد من الأبنية المدرسية في القريب العاجل"، مردفاً أنه "تم إدراج أحد عشر مدرسة جديدة في خطط البناء، بهدف تخفيف الازدحام وتعزيز جودة التعليم في المنطقة".ولفت الى ان "هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية الحكومة المحلية للنهوض بالقطاع التعليمي وضمان توفير بيئة مناسبة للطلاب في سامراء".