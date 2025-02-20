بابل.. تنويه بشأن الكلاب السائبة

وقال اعلام في بيان ورد لـ نيوز، انه "نسترعي إنتباه أهلنا الأعزاء في مدينة (الصوب الصغير) اليوم ستجري الفرق المختصة حملة لمكافحة الكلاب السائبة إبتداءً من الساعة الواحدة بعد الليل".وأضاف: "لذا يرجى من أهلنا الأعزاء أخذ الحذر وعدم الإقتراب من تجمعات الكلاب، والإنتباه لخروج الأطفال حفاظاً على سلامة الجميع ".