بغداد قد تشهد تساقط ثلوج

نيوز – محلي

توقعت هيئة الأنواء الجوية، هطول ثلوج على العاصمة .

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "نموذج التنبؤ المتعدد GEFS ، يشير لتوقعات بهطول ثلوج خفيفة على العاصمة صباح أو فجر يوم الأحد المقبل"، مبينة ان "فرصة الهطول ستكون ضعيفة نسبيا، ونحتاج لتوفر قليلا من الرطوبة".

وذكرت ان " نموذج التنبؤ المتعدد GEFS يشير لفرص عالية للهطول الثلجي في والانبار وصلاح الدين وكركوك وشمال ديالى، اضافة لمراكز مدن السليمانية واربيل ودهوك صباح ونهار يوم الأحد، تكون كثيفة على المرتفعات الجبلية".