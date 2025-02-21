أنباء متضاربة بشأن مصير عريسين.. حادث لسيارة "زفة" على طريق الحلة





أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوقوع حادث سير مروع على طريق قرب مرقد النبي أيوب، حيث تعرضت العجلة التي كانت تقل عريسين لحادث خطير أثناء موكب زفافهما.



وأوضح المصدر لـ نيوز، أن الأنباء لا تزال متضاربة حول مصير العريسين، إذ تشير بعض المعلومات إلى وفاتهما، بينما تفيد مصادر أخرى بإصابتهما بجروح بليغة.