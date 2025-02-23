في بغداد.. اعتقال محتال يرمي نفسه أمام السيارات

وقالت الوزارة في بيان، "بعد ورود معلومات تفيد بوجود عصابة متخصصة بالنصب والاحتيال حيث يقوم احد أفرادها برمي نفسه أمام السيارات المارة ويقوم بالادعاء بأنه مصاب ويتم نقله من قبل صاحب السيارة الى المستشفى وتقوم العصابة بمساومة الشخص بحجة دفع الدية للشخص المصاب وفي حال رفضه يتم تهديده عشائريا".

وأضاف البيان "تم تشكيل فريق عمل مختص من قيادة شرطة وبعد التحري والمتابعة تم الوصول إلى احد المتهمين واستدراجه والقبض عليه داخل احد المطاعم ضمن منطقة الاعظمية"، مشيرا الى أنه "دونت اقواله واعترف على عدة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا".