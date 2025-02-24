في البصرة.. انهيار جدار يتسبب بإصابة مؤذن جامع وتدمير سيارته (فيديو)

نيوز – محلي

أصيب مؤذن جامع اليوم الاثنين، اثر انهيار جدار طيني قديم في قضاء غرب .

وقال مراسل نيوز، ان "جدارا طينيا قديما انهار اليوم في قضاء غرب المحافظة، ما أدى الى إصابة مؤذن جامع بجروح".

وأضاف ان "ذلك أدى الى تدمير سيارة المؤذن".