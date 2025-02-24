متى تنتهي موجة البرد في العراق؟

نيوز – محلي

حددت هيئة الأنواء الجوية، موعد انتهاء موجة البرد في .

وقال المتحدث باسم الهيئة عامر الجابري في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إن "البلاد تأثرت بالكتلة الهوائية القطبية الباردة لاسيما بعد تساقط الثلوج على بعض المناطق الغربية والشمالية"، مرجحاً "انتهاء الموجة في يوم الخميس 27 شباط الجاري".

وأضاف، أن "الموجة الباردة ستبدأ بالانحسار تدريجياً وابتداءً من يوم الجمعة 28 شباط الجاري تعود درجات الحرارة العظمى إلى معدلاتها الطبيعية"، مبيناً أن "هناك هطول للثلوج في المناطق الغربية، بسبب تدني مستويات الرطوبة إلا أن الأجواء تبقى قارصة البرودة كون الباردة أصبحت جافة".

واشار إلى أن "الثلوج تهطل بكميات متوسطة إلى قليلة في أقسام المنطقة الشمالية لاسيما الجبلية".