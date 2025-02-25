العراق في ذروة البرد.. 10 محافظات في درجة الانجماد وبغداد (-1)

نيوز – محلي

توقعت هيئة الانواء الجوية، انخفاض كبير في درجات الحرارة بعموم محافظات .

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ نيوز، ان "الطقس غداً الأربعاء سيكون غائماً جزئياً إلى غائم، يتحول ليلاً إلى صحو في المنطقتين والشمالية، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضاف أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، وتنشط الرياح في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد بسرعة (20-30) كم/س، مسببة تصاعد غبار خفيف في تلك المناطق، مع ارتفاع درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد، مدى الرؤية سيكون من (8-10) كم، وفي الغبار من (5-7) كم".

وأشار إلى أن "طقس يوم الجمعة سيكون غائماً جزئياً إلى غائم في المنطقتين والشمالية، في حين يكون صحواً في المنطقة الجنوبية، كما تنشط الرياح في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد بسرعة (20-30) كم/س، مسببة تصاعد غبار خفيف في تلك المناطق، مع درجات حرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفت إلى أن "السبت المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم في جميع مناطق البلاد، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في المنطقتين والجنوبية، في حين ستكون مقاربة في المنطقة الشمالية".

وذكرت ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء ستكون كما يلي: والبصرة والديوانية والمثنى وميسان وواسط 14، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف وبابل وذي قار 15، صلاح الدين والأنبار 12، نينوى 10، السليمانية ودهوك 6، أربيل 7"، موضحة ان "درجات الحرارة الصغرى ليوم غد في المثنى 4 مئوية والبصرة 3 مئوية وبغداد -1 والسليمانية -6 واربيل -3 ودهوك -2".