رسميا.. انطلاق الأعمال في مشروع "غابات بغداد المستدامة"

وقالت الشركة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "في إطار رؤيتها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير مشاريع عمرانية مستدامة تعزز المساحات في العاصمة، انطلقت رسمياً الاعمال في مشروع غابات المستدامة الذي يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق بيئة متوازنة ومستدامة، تعكس الطموح في إنشاء مساحات طبيعية ذات قيمة جمالية وبيئية عالية".وأضافت الشركة، أن "حجر الأساس تم وضعه للمشروع في 7 كانون الأول 2024، ليكون بداية لمرحلة التخطيط والتحضير، حيث حرصت الشركة خلال هذه المدة على استكمال جميع المتطلبات الهندسية والإدارية لضمان التنفيذ وفق أعلى المعايير المعتمدة، وشملت هذه الأعمال، تصميم المخططات المبدئية، واستحصال الموافقات الحكومية اللازمة، بالإضافة إلى تثبيت الحدود وأعمال المساحة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان التكامل بين الرؤية التخطيطية للمشروع ومتطلبات التنمية الحضرية في بغداد".وتابعت الشركة، "وفي 22 شباط 2025، بدأ العمل الفعلي في الاماكن المتاحة داخل المشروع اعتماداً على أحدث التقنيات الهندسية والتخطيطية لتحقيق رؤية المشروع بكفاءة عالية ومنذ انطلاق العمليات، تم تخصيص عدد كبير من الآليات لتعمل في الموقع، من اجل إنجاز الأعمال التمهيدية وفق الجدول الزمني المحدد".وأشارت الشركة الى ان "المشروع يهدف إلى تقديم نموذج متكامل للبيئة الحضرية المستدامة، حيث يجمع بين المساحات الشاسعة والتصميم العصري، ليشكل متنفساً طبيعياً يواكب التطورات العمرانية في العاصمة، وتعتمد الشركة في تنفيذ المشروع على معايير الاستدامة البيئية، من خلال استخدام تقنيات الري الحديثة، وزراعة أنواع متنوعة من الأشجار والنباتات المقاومة للمناخ، إلى جانب تصميم ممرات ومسارات ترفيهية، ومناطق مخصصة للأنشطة المجتمعية، بما يعزز من جودة الحياة في ويخلق بيئة صديقة للإنسان والطبيعة".وأكدت شركة إمكانات أن "مشروع غابات المستدامة يعكس التزامها بتقديم حلول عمرانية حديثة، تستند إلى التخطيط الدقيق والتنفيذ الفعّال، بما يسهم في تحقيق رؤية متكاملة للتنمية الحضرية المستدامة، ويضع العاصمة على مسار التوسع البيئي المتوازن".وبحسب البيان، تعهدت الشركة بـ"مواصلة العمل وفق أعلى المعايير، مع التركيز على الابتكار في التصميم، والكفاءة في التنفيذ، وضمان أعلى مستويات الجودة، لتقديم مشروع يلبي تطلعات سكان بغداد، ويساهم في تعزيز المساحات داخل المدينة، بما يتماشى مع الاستراتيجيات البيئية الحديثة".