قرار حكومي بمنع حركة الدراجات في هذا التوقيت

نيوز – محلي

أصدرت مديرية المرور العامة، اليوم الثلاثاء، قرارا بمنع حركة الدراجات لمدة 4 ساعات.

وقال مدير المرور العامة اللواء عدي سمير في مؤتمر صحفي حضره مراسل نيوز، انه "تم تحديد حركة الدراجات النارية المسجلة اصوليا من خلال السماح للدراجات المرورية ذات سعة محرك 125 cc فما فوق باستثناء عجلات التكتك والستوتة بالتنقل داخل مركز لضمان تنظيم حركة المرور وسلامة مستخدمي الطرق الخارجية".

وأضاف "لا يسمح بقيادة الدراجة الا بعد ارتداء الخوذة وبخالفة سيتحمل المخالف الإجراءات القانونية"، مشيرا الى ان "سير الدراجات يكون على الجانب الأيمن للطريق وعدم الاجتياز".

واكد انه "تقرر منع حركة الدراجات من الساعة الواحدة ليلاً إلى الخامسة فجراً"، لافتا الى ان "حركة الدراجات في جانب الرصافة تكون من شرق ولغاية القناة وتمنع من السير على القناة".

وتابع انه "في جانب تكون حركتها من غرب باتجاه التراث"، موضحا انه "يمنع تنقل الدراجات بين جانبي والرصافة".

وبين انه "تقرر توحيد حركة الدراجات الدلفري في جانبي والرصافة مع توحيد الوانها بحيث تكون في الرصافة برتقالي وجانب اخضر ويكون لو الصندوق المحمول بلون الدراجة ولا يسمح بانتقال الدراجات بين جانبي والرصافة"، لافتا الى انه "لا يسمح لسائقي الدراجات الدلفري حمل أي شخص معه".

وشدد على "ضرورة ارتداء الملابس الواقية والخوذة لسائقي دراجات الدلفري وحامل إجازة سوق"، لافتا الى انه "يسمح لدراجات الدلفري العمل 24 ساعة".