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قائمة بالعطل الرسمية خلال شهر اذار وحتى انتهاء رمضان
محليات
2025-02-27 | 02:48
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
7,171 شوهد
السومرية
نيوز-محليات
تنشر
السومرية
نيوز، قائمة بأيام العطل الرسمية المثبتة وفق قانون العطل الرسمية والتي ستحل خلال ايام شهر رمضان وحتى نهايته.
وسيكون يوم 16 اذار أي
منتصف
شهر رمضان
عطلة
رسمية بمناسبة ذكرى "جرائم البعث" والتي تخص جريمة الانفال وحلبجة والشعبانية والمقابر الجماعية، ويوافق يوم الاحد.
كما سيكون يوم 21 اذار
عطلة
رسمية بمناسبة عيد نوروز، و22 اذار بمناسبة استشهاد
الامام علي
أي يومي
عطلة
متتالين، لكن التاريخين يصادفان يومي الجمعة والسبت وهما يوما
عطلة
مسبقا.
وسيكون يوم 30 و31 اذار فضلا عن 1 وربما 2 نيسان،
عطلة
عيد
الفطر
المبارك
.
>>
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