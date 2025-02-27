قائمة بالعطل الرسمية خلال شهر اذار وحتى انتهاء رمضان

وسيكون يوم 16 اذار أي شهر رمضان رسمية بمناسبة ذكرى "جرائم البعث" والتي تخص جريمة الانفال وحلبجة والشعبانية والمقابر الجماعية، ويوافق يوم الاحد.كما سيكون يوم 21 اذار رسمية بمناسبة عيد نوروز، و22 اذار بمناسبة استشهاد أي يومي متتالين، لكن التاريخين يصادفان يومي الجمعة والسبت وهما يوما مسبقا.وسيكون يوم 30 و31 اذار فضلا عن 1 وربما 2 نيسان، عيد .