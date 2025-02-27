السوداني يعلن تخصيص 10 آلاف وحدة سكنية للتربويين في المثنى

وذكر السوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق، اليوم الأعمال التنفيذية لمدينة الغدير السكنية التي تضم (40) ألف وحدة سكنية، وذلك خلال زيارته إلى محافظة المثنى لافتتاح عدد من المشاريع الإنتاجية والخدمية.وتابع، انه "تم تخصيص (10) آلاف وحدة سكنية من ضمن المشروع للملاكات التربوية في المحافظة، ليكون أكبر حي للتربية في العراق، فيما أشاد "رئيس بخطوة الحكومة المحلية في المثنى بتوزيع حصة كبيرة من الأراضي للتربويين، وعدّها رسالة امتنان وشكر تتزامن مع حلول عيد المعلم للملاكات التعليمية لما تقدمه هذه الشريحة المهمة من جهود".وثمن السوداني: "جهود جميع العاملين في الحكومة المحلية من أجل تهيئة كل متطلبات تخصيص الأراضي التي تقع على مسافة قريبة من مركز المحافظة، مشيراً إلى أن "مفاوضات الموديل الخاص بالمدن السكنية تضمن قيام الشركات المنفذة بإنشاء مدارس ومراكز صحية ومؤسسات دفاع مدني".وأكد أن "الأسلوب الذي تتبعه الحكومة لحل أزمة السكن يتضمن عدة مسارات، منها المدن السكنية وتوفير أراضٍ سكنية مخدومة بجميع المتطلبات الخدمية، وذلك من أجل إيجاد حل جذري لهذه المشكلة"، لافتا إلى "توجيه المحافظات باعتماد أسلوب المطور العقاري من القطاع الخاص".