إتلاف نحو 239 كغم من المواد المخـدرة في البصرة

وأوضح في بيان ورد لـ نيوز، أنه "بالتنسيق مع وزارة ودائرة الطب العدلـــي تم إتلاف 238 كيلو غرام و724 غرام و410 ملغرام من المواد المخـــــدرة بعدما استمرت عملية الفحص والمطابقة لمدة خمسة أيام".وتابع أن "المواد شملت ايضا إتلاف 98856 قرصا مخـــــدرا، و 18613 قطـــرة، فضـلا عن 494 امبولـــة، وسوائل بحجم 23797 مل".