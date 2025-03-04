بابل.. القبض على فتاة سرقت 59 مليون من اهلها وهربت

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، انه "تمكنت مفارز قيادة شرطة محافظة بابل، ممثلة بقسم مكافحة إجرام شمال - السدة، بالتعاون مع استخبارات وأمن المسيب، من إلقاء القبض على فتاة هاربة من أهلها في محافظة مجاورة لبابل، وذلك بعد ورود معلومات استخبارية تفيد بتواجدها ضمن قاطع مسؤولية الشعبة".واضافت ان "الفتاة صادر بحقها أمر قبض وتحرٍ وفق المادة 446 لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره 59 مليون دينار من دار أهلها".واشارت الى ان "فريق العمل تمكن من تحديد مكان تواجد الفتاة والشخص الذي كان بصحبتها، وذلك بعد جمع المعلومات وملاحظة كاميرات المراقبة، وتم القبض على المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما".