اغلاق مخزن لبيع الكحول واعتقال متهمين في بغداد

وقالت القيادة في بيان، "وفق الخطة الخاصة بشهر رمضان واستكمالاً للممارسات الامنية التي تجريها قطعاتنا لملاحقة الخارجين عن وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات الفرقة (الاولى) شرطة اتحادية بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من غلق مخزن لبيع "المشروبات الكحولية" مخالف لشروط وضوابط هيئة السياحة".

وأضاف البيان أنه "تم القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم سارق ومتهمين اخرين اطراف مشاجرات مسلحة"، مشيرا الى "ضبط الاسلحة والاعتدة غير المرخصة التي بحوزتهم وذلك ضمن مناطق (الاستكشافات، حي الصحفيين، الزعفرانية، ابي نؤاس) بجانب الرصافة".