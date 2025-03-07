العراق.. تصريح رسمي حول تهريب سعات الانترنت

نيوز – محلي

أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، عدم وجود تهريب لسعات حالياً، مشيرة الى أن مشروع بوابات النفاذ الدولية أسهم بالحد من تهريب .

وقالت في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إنه "لا يوجد تهريب لسعات الانترنت"، لافتة الى أنه "في السنوات السابقة وخلال 15 عاماً كان هناك تهريب للسعات بسبب غلاء أسعار البنى التحتية".

وأضافت أنها "وضعت الخطط الاستراتيجية القائمة على بين وزارة الاتصالات والقضاء، بالإضافة الى تخفيض الأسعار وتوفير البنى التحتية ما أدى الى انحسار هذه الظاهرة"، مبينة أنه "لا توجد حالياً أي حالة تهريب للسعات، وأن هناك فرقاً مشكلة تستقصي بهذا الموضوع".

وأشارت الى أن "تفعيل مشروع بوابات النفاذ الدولية أسهمت في الحد من تهريب سعات الانترنت".