بغداد.. انتحار امرأة وشاب يطعن نفسه بسكين

أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بانتحار امرأة نار، فيما اصيب شاب طعن نفسه بسكين في .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "انتحار امرأة باسلوب اطلاق النار على نفسها من سلاح نوع مسدس عائد الى زوجها والذي يعمل منتسبا ضمن قاطع سامراء، في منطقة الجديدة".

وأضاف المصدر أن "هناك محاولة انتحار فاشلة لشاب قام بطعن نفسه بواسطة سكين في منطقة الرقبة ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة نقل على اثرها الى مستشفى قريب، ضمن منطقة النعيرية".