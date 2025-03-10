شاهد بالفيديو.. سيول تجرف عجلة مدنية في ديالى

نيوز – محلي

تناقل ناشطون التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه جرف السيول لسيارة مدنية في ناحية بمحافظة .

وبحسب الناشطين فأن "كثرة السيول أدت الى جرف العجلة المدنية في محاولة من قبل المواطنين والدفاع المدني اخراج السيارة".



