العراق يستقبل ضيفاً مفاجئاً بعد موجة الامطار

نيوز – محلي

بعد زوال موجة الامطار، تستقبل الأجواء العراقية موجة خلال الأيام المقبلة.

وقالت هيئة الانواء الجوية في بيان ورد لـ نيوز، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا في بعض الأماكن من المنطقتين والشمالية يزول تدريجيا خلال النهار ودرجات ترتفع في المنطقتين والجنوبية وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية"، مبينة ان "الطقس ليوم الخميس المقبل سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات ترتفع قليلا في المنطقتين والشمالية كما ترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية".

وأضافت ان "طقس يوم الجمعة سيكون على العموم صحوا الى غائم جزئي ودرجات مقاربة على العموم"، موضحة ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا على العموم الى غائم جزئي ودرجات مقاربة في المنطقة وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".

وذكرت أن "درجات العظمى ليوم غدٍ الأربعاء، كالتالي: دهوك والسليمانية 22، أربيل وصلاح الدين والمثنى 24، بغداد وكركوك وكربلاء المقدسة وبابل والديوانية وميسان وواسط25، ديالى وذي قار والبصرة 26".