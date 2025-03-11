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العراق يستقبل ضيفاً مفاجئاً بعد موجة الامطار
محليات
2025-03-11 | 02:29
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
8,687 شوهد
السومرية
نيوز – محلي
بعد زوال موجة الامطار، تستقبل الأجواء العراقية موجة
الحر
خلال الأيام المقبلة.
وقالت هيئة الانواء الجوية في بيان ورد لـ
السومرية
نيوز، ان "طقس يوم غد الأربعاء سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم كما يتشكل الضباب صباحا في بعض الأماكن من المنطقتين
الوسطى
والشمالية يزول تدريجيا خلال النهار ودرجات
الحرارة
ترتفع في المنطقتين
الوسطى
والجنوبية وترتفع بضع درجات في المنطقة الشمالية"، مبينة ان "الطقس ليوم الخميس المقبل سيكون صحوا مع بعض القطع من الغيوم ودرجات
الحرارة
ترتفع قليلا في المنطقتين
الوسطى
والشمالية كما ترتفع بضع درجات في المنطقة الجنوبية".
وأضافت ان "طقس يوم الجمعة سيكون على العموم صحوا الى غائم جزئي ودرجات
الحرارة
مقاربة على العموم"، موضحة ان "طقس يوم السبت المقبل سيكون صحوا على العموم الى غائم جزئي ودرجات
الحرارة
مقاربة في المنطقة
الوسطى
وتنخفض قليلا في المنطقة الجنوبية وترتفع قليلا في المنطقة الشمالية".
وذكرت أن "درجات
الحرارة
العظمى ليوم غدٍ الأربعاء، كالتالي: دهوك والسليمانية 22، أربيل وصلاح الدين والمثنى 24، بغداد وكركوك وكربلاء المقدسة وبابل والديوانية وميسان وواسط25، ديالى وذي قار والبصرة 26".
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