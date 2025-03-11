اعتقال عصابة لسرقة الدراجات النارية في بابل

أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، الثلاثاء، عن اعتقال عصابة لسرقة الدراجات النارية.

وقالت القيادة في بيان، "في عملية أمنية مُحكمة، نجحت مفارز قيادة شرطة محافظة بابل، ممثلة بقسم مكافحة إجرام شمال المحافظة- شعبة من تفكيك عصابة متخصصة بسرقة الدراجات النارية في الإسكندرية".

وأضاف البيان أن "العملية جاءت بعد رصد حالات سرقة متزايدة، ما استدعى تشكيل فريق عمل متخصص بإشراف قائد الشرطة، اللواء علي كامل وبالتعاون مع القضاء".

ولفت البيان الى أنه "عقب عمليات مراقبة مكثفة تم نصب كمين بالتنسيق مع الفوج الثاني لواء 22 شرطة اتحادية، وأسفر عن القبض على ستة متهمين من محافظة مجاورة واعترفوا بارتكابهم عدة سرقات في الناحية والتخطيط لسرقة مركبة أخرى"، مضيفا "كما أُلقي القبض على عنصر آخر من أفراد العصابة في محافظته وضُبطت بحوزته مسروقات عبارة عن ثلاث دراجات نارية ودراجة ستوتة".