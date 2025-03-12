تصنيف مدن عربية وفقا لمؤشر جودة الحياة.. ما هو موقع بغداد؟

نيوز – محلي

اظهر مؤشر جودة الحياة، تصدر مدينة مسقط العمانية في المركز الاول فيما تذيلت المركز الاخير.

ووفقا للمؤشر الذي اطلعت نيوز، عليه فان "مدن مسقط ودبي والدوحة والرياض تصدرت قائمة المدن العربية الأعلى في جودة الحياة". فيما جاءت مدن (بغداد والقاهرة وعدن) ضمن أدنى التصنيفات. ومؤشر جودة الحياة يقيس معايير مثل الأمان، الرعاية الصحية، وتكلفة المعيشة.

