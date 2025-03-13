التربية توجه بفصل أي طالب "يقلل من هيبة" المعلمين والمدرسين (وثيقة)

وبحسب وثيقة صادرة من مديرية تربية محافظة الانبار، واطلعت عليها نيوز، فان وزير التربية إبراهيم نامس وجه بفصل أي طالب يقلل من هيبة الملاكات التعليمية والتدريسية واحترامهم في المجتمع وايلاء الأهمية القصوى لهذا الموضوع.الوثيقة ادناه: