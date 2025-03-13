السوداني: وضعنا العراق على الطريق الصحيح في الخدمة العلاجية

وذكر بيان لمكتب السوداني ورد لـ نيوز، أن الأخير "أطلق اليوم عبر دائرة تلفزيونية، الأعمال التنفيذية في مشاريع خمس مستشفيات في عدد من الأقضية والنواحي للمحافظات، من أصل 16 مستشفى سعة 100 سرير. حيث اطلق العمل في مستشفى بقضاء تلكيف في محافظة نينوى، ومستشفى في قضاء بيجي بمحافظة صلاح الدين، ومستشفى في ناحية سدة الهندية بمحافظة بابل، ومستشفى في ناحية جدول الغربي بمحافظة المقدسة، والخامسة مستشفى في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار".وثمن رئيس مجلس الوزراء، وفق البيان، "كل الجهود التي بذلت من اجل الوصول الى مرحلة المباشرة والتنفيذ لمشاريع المستشفيات، وشدد على الشركات المنفذة باعتماد الدقة العالية، والتنفيذ وفق المواصفات المحددة، وستعمل الحكومات المحلية ووزارة وفريق المتابعة بمكتب رئيس على مساندة الشركات لتنفيذ هذه المشاريع بالسقوف الزمنية المحددة".وأشار الى "جهود الحكومة في انجاز مشاريع المستشفيات ذات السعات الأقل ومشاريع المراكز التخصصية، بجانب الاستمرار في مشاريع المستشفيات الكبرى، مؤكدا على اهمية وجود مستشفيات بسعات متوسطة وصغيرة في الاقضية والنواحي، بهدف توفير خدمات كانت غائبة عن أهلنا في هذه المناطق، كما ستغني المواطن عن الذهاب الى مراكز المدن الكبيرة، ويقلل الضغط عن المستشفيات الكبيرة".وتابع: "جرى اطلاق العمل اليوم بـ5 مستشفيات، والجهود مستمرة منذ 8 اشهر لإكمال احالة مشاريع 16 مستشفى سعة 100 سرير في 11 محافظة"، لافتاً إلى أن هذه المشاريع المهمة ينتظرها المواطن من اجل تقديم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية"، مبيناً أن "الحكومة أعدت برامج، وخصصت الكثير من الاموال، رغم العجز المالي، من اجل تطوير القطاع الصحي، ومستمرون في تطويره".وأشار إلى أن "مشاريع البنى التحتية في واحدة من أولى مستهدفات برنامجنا الحكومي، وكان أول جهد ميداني نتابعه فعلياً ونسعى لتطويره"، مردفاً "تمكنا من وضع على الطريق الصحيح في جانب الخدمة العلاجية، وسننهي حاجة المواطن للسفر إلى الخارج وصرف مبالغ تثقل كاهله"، معتبراً أنه "كلما اتسعت رقعة مشاريع الصحة، كلما أمكن تطبيق نظام الضمان الصحي بصورة أوسع"، مؤكدا "العمل بشكل كبير على تطوير نوع الخدمة في المستوى والتخصص، واجراء انتقالة في نوعية الرعاية الصحية والصحة العامة".وأتم السوداني، بالقول: "نعتمد على شبابنا من طلبة وخريجي الكليات والمعاهد الطبية للعمل بهذه المستشفيات بعد اكتمالها، ونثق بقدرتهم على تقديم جهد مميز، مع ضرورة كسبهم للخبرة والمهارة من خلال برامج التدريب".