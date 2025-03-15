ما حقيقة تصدّر العراق المرتبة الأولى عالميًا بعدد النخيل؟

وقال ، أن يحتل المركز الأول بعدد النخيل والرابع بإنتاج التمور على مستوى العالم، مشيرا الى ان عدد أشجار النخيل في تقدر بـ22 مليون نخلة، مع وجود خطط لزيادة هذا العدد الى 30 مليون نخلة في السنوات القادمة.وأضاف أنه "فيما يتعلق بترتيب الدول من حيث عدد أشجار النخيل، تشير بعض البيانات إلى أن يحتل المرتبة الأولى بعدد 22 مليون نخلة، يليه بـ21 مليون نخلة، ثم بـ12 مليون نخلة، والجزائر بـ9 ملايين نخلة، ومصر وليبيا بـ7 ملايين نخلة لكل منهما، حسب البيانات المتوفرة".لكن بتتبع وتدقيق البيانات، يظهر ان المعلومة هذه خاطئة، فوفقا لوزارة البيئة والمياه في ، تمتلك أكثر من 34 مليون نخلة، فيما تمتلك الامارات اكثر من 40 مليون نخلة ما يجعلها الأولى عالميا بعدد النخيل، حتى انها دخلت الى موسوعة غينيس بعدد النخيل.