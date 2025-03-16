ثقب مفتعل بهدف السرقة.. رفع تجاوز عن أنبوب لنقل النفط في بغداد

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ نيوز، إن "الفرق الفنية والهندسية في شركة خطوط الأنابيب النفطية من تمكنت رفع وإزالة تجاوز على أنبوب النفط الخام (16 عقدة) في منطقة النهروان ، وذلك ضمن جهود الوزارة والشركة لحماية البنية التحتية النفطية وضمان استمرارية عمليات النقل والإمداد للنفط ومشتقاته والغاز".وأضاف البيان، أن "الفرق الفنية والهندسية المختصة، تمكنت من ضبط التجاوز ومعالجة الأضرار وإجراء أعمال الصيانة خلال وقت قياسي، ما ساهم في استئناف عمليات الضخ دون تأخير".وأشار إلى أن "التجاوز تم اكتشافه من قبل الفرق المتخصصة في الشركة، حيث تبيّن أنه ثقب مفتعل في الأنبوب متصل بصمامات وأنبوب بلاستيكي بطول 100 متر، بدافع السرقة، وبفضل جهود الملاكات الفنية والهندسية، تم إصلاح الضرر وإعادة تشغيل الخط بشكل آمن".