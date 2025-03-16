تفاصيل جديدة عن ايجار الأراضي الزراعية في العراق

وقال الأراضي الزراعية، الشمري، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته نيوز، إنه "وفق القوانين فأن مساحة الأراضي الزراعية تصل إلى أكثر من 23 مليون دونم في عموم المحافظات".وأضاف الشمري "أما بخصوص قانون 24 لسنة 2024، فقد سمح لوزارة الزراعة بإيجار مساحات من أراضي المخصصة لأغراض الإصلاح الزراعي للشركات العراقية والجمعيات الفلاحية والأفراد".وبين أنه "من النقاط الإيجابية، هي مدة عقد الإيجار تكون 25 سنة وقابلة للتجديد 10 سنوات أخرى، حيث يسمح للفلاح أو المستأجر بإقامة مشاريع الثروة الحيوانية مع مراعاة الضوابط الخاصة بإقامتها".وتابع الشمري، أن "للمستأجر الحق بإقامة المشاريع المكملة للنشاط الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني، ويمنح هذا القانون حق التصرف للمستأجر، بأن يزرع مساحة لا تزيد على 10 دوانم بالنخيل أو أشجار أو السدرة أو أشجار ، بعد مرور 5 سنوات على تاريخ الغرس".وأشار الشمري الى أن "القانون سمح للفلاح أو المستأجر بإقامة بعض المنشآت الإروائية أو غرس الأشجار أو بعض المشاريع بمساحة لا تزيد عن 15% من المساحة العقدية".