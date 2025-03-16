اجتماع حكومي لبحث توفير السكن لذوي الشهداء

بحث اجتماع برئاسة ، ملف توفير السكن لذوي الشهداء.

وقال في بيان، "ترأس رئيس ، اليوم الأحد، اجتماعاً خُصص لبحث ملفّ توفير السكن لذوي الشهداء، بحضور رؤساء؛ ، والهيئة الوطنية للاستثمار، وصندوق للتنمية، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء".

وجرى، خلال الاجتماع، "بحث الموديلات الاقتصادية ومقترحات الجهات المعنية للمضيّ بحسم ملف السكن لأسر الشهداء"، حيث أكد "اهتمامه الشخصي بهذا الموضوع تعبيراً عن الالتزام برعاية عوائل الشهداء وتأمين احتياجاتهم".



ووجّه بـ"تقديم مقترحينِ نهائيينِ أو أكثر للموديلات الخاصة بالمشروع خلال مدة عشرة أيام، للشروع ببناء مجمعات سكنية اقتصادية؛ من أجل توزيعها بين ذوي الشهداء في والمحافظات".