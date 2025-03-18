بسبب الحمى القلاعية.. فرض حجر صحي على 22 حقلا للماشية في الموصل

وقال ، إن "الإجراءات تأتي في إطار حرص الحكومة المحلية على الحد من انتشار المرض، وتوفير بيئة آمنة للماشية بمناطق تربيتها"، موضحا أن "الفرق البيطرية في المحافظة تعمل بشكل مكثف لمتابعة الوضع في أكبر مناطق تربيتها وهي كوكجيلي شرق الموصل". كما نوه بأن الإجراءات مستمرة لضمان عدم انتقال المرض إلى مناطق أخرى.وكانت عمليات بيطرة ، قد نفذت أمس الأول الأحد، عمليات تعفير ورش مكثفة في كوكجيلي، كإجراء وقائي لمنع تفشي المرض، إضافة إلى عمليات متابعة دقيقة للماشية المتضررة.