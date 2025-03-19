في بغداد.. اعتقال 21 أجنبياً مخالفاً للإقامة

وقالت القيادة في بيان، "استكمالا لعمليات البحث والتفتيش المناطقي تواصل الاجهزة الاستخبارية الملحقة بقيادة العمليات باسناد تشكيلات قيادة شرطة ومديرية شؤون السيطرات تنفيذ ممارساتها الامنية لتدقيق الشركات والمكاتب ومتابعة العمالة الاجنبية في عموم قواطع المسؤولية، حيث تم غلق شركة "للسياحة والسفر" غير مجازة واعتقال "صاحبها" بعد ممارسته "النصب والاحتيال" على المواطنين".

وأضاف البيان أنه "تم القاء القبض على متهم يمارس عملية التنويم المغناطيسي عند تنفيذه جرائم السرقة و(21) اجانب مخالفين لضوابط وشروط مديرية الاقامة والجنسية وذلك ضمن منطقة (الطوبجي، سيطرة الشعب الاعظمية) بجانبي والرصافة".