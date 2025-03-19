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في بغداد.. اعتقال 21 أجنبياً مخالفاً للإقامة
محليات
2025-03-19 | 14:14
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
1,257 شوهد
أعلنت
قيادة عمليات
بغداد
، اليوم الأربعاء، عن اعتقال 21 أجنبياً مخالفاً لضوابط وشروط مديرية الاقامة.
وقالت القيادة في بيان، "استكمالا لعمليات البحث والتفتيش المناطقي تواصل الاجهزة الاستخبارية الملحقة بقيادة العمليات باسناد تشكيلات قيادة شرطة
بغداد
الكرخ
ومديرية شؤون السيطرات تنفيذ ممارساتها الامنية لتدقيق الشركات والمكاتب ومتابعة العمالة الاجنبية في عموم قواطع المسؤولية، حيث تم غلق شركة "للسياحة والسفر" غير مجازة واعتقال "صاحبها" بعد ممارسته "النصب والاحتيال" على المواطنين".
وأضاف البيان أنه "تم القاء القبض على متهم يمارس عملية التنويم المغناطيسي عند تنفيذه جرائم السرقة و(21) اجانب مخالفين لضوابط وشروط مديرية الاقامة والجنسية وذلك ضمن منطقة (الطوبجي، سيطرة الشعب الاعظمية) بجانبي
الكرخ
والرصافة".
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